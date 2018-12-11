Юрген Клопп: "Дома мы пока выступаем хорошо. А завтра мы должны быть еще лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" отметил, что его команда всегда старается защищаться как можно лучше. Он также добавил, что в первой игре с клубом из Неаполя мерсисайдцы сделали недостаточно.

Матч "Наполи" - "Ливерпуль" завершился со счетом 0:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

- Мы всегда стараемся защищаться как можно лучше, но нельзя игнорировать силу соперника, - приводит пресс-служба УЕФА слова Клоппа. - Все дело в качестве оппонентов... Мы внесем тактические изменения и постараемся помочь в создании особой атмосферы. Нужно создать особую атмосферу благодаря нашей игре. Мы должны это использовать. Я с нетерпением этого жду.

После матча с "Наполи" мы знали, что сделали недостаточно. "Црвена Звезда" была не лучше, а в Париже все было нормально как для выездного матча. Такое случается - мы показали качественную игру, но уступили. Но дома мы пока выступаем хорошо. А завтра мы должны быть еще лучше.

Матч "Ливерпуль" - "Наполи" состоится во вторник, 11 декабря. Начало – 23:00.

"Ливерпуль" – "Наполи": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – в 23.00 (мск).