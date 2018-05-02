Юпп Хайнкес - об ошибке Ульрайха: "Ужасно пережить такое"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после ответного полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2), отметил, что в моменте со вторым голом Карима Бензема на вратаря мюнхенцев Свена Ульрайха зашло затмение. Голкипер допустил грубую результативную ошибку в самом начале второго тайма.

- Ульрайх запутался, на него зашло небольшое затмение. Он не знал, может ли он брать мяч в руки, - приводит пресс-служба УЕФА слова Хайнкеса. - Когда понял, что не может - занервничал, и случилось то, что случилось. Это ужасно для игрока – пережить такое. Это был неприятный момент для нашей команды, но у нас было много шансов, чтобы забить, а Ульрайх в целом провел достойный матч.

Ульрайх остался один сидеть на газоне после финального свистка. Фото //

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