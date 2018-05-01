"Реал" - "Бавария": дубль Бензема принес Мадриду третий финал подряд

"Реал" дома сыграл вничью с "Баварией" (2:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. На голы мюнхенцев Джошуа Киммиха и Хамеса Родригеса хозяева поля ответили дублем Карима Бензема. Второй мяч французский форвард забил, воспользовавшись грубой ошибкой Свена Ульрайха.

В конце первого тайма бригада турецкого арбитра Джюнейта Чакыра ошиблась, не назначив пенальти в ворота "Реала". Еще раз судьи не назначили одиннадцатиметровый в ворота мадридцев во втором тайме.

Напомним, первая встреча, состоявшаяся в Мюнхене 25 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Реала".

Второй финалист определится во встрече "Рома" - "Ливерпуль". Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу "красных". Игра состоится в Риме 2 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 2:2 (1:1)

Голы: Киммих, 3 (0:1). Бензема, 11 (1:1). Бензема, 46 (2:1). Родригес, 63 (2:2).

"Реал": Навас, Васкес, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Ковачич (Каземиру, 73), Модрич, Кроос, Асенсио (Начо, 88), Криштиану Роналду, Бензема (Бэйл, 72).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Родригес (Хави Мартинес, 84), Тиагу Алькантара, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Рибери, Левандовски.

Предупреждения: Модрич, 62. Васкес, 65. Варан, 88. Каземиру, 89.

Судья: Джюнейт Чакыр.

1 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".