"Реал" - "Бавария": дубль Бензема принес Мадриду третий финал подряд

"Реал" дома сыграл вничью с "Баварией" (2:2) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. На голы мюнхенцев Джошуа Киммиха и Хамеса Родригеса хозяева поля ответили дублем Карима Бензема. Второй мяч французский форвард забил, воспользовавшись грубой ошибкой Свена Ульрайха.
В конце первого тайма бригада турецкого арбитра Джюнейта Чакыра ошиблась, не назначив пенальти в ворота "Реала". Еще раз судьи не назначили одиннадцатиметровый в ворота мадридцев во втором тайме.
Напомним, первая встреча, состоявшаяся в Мюнхене 25 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Реала".
Второй финалист определится во встрече "Рома" - "Ливерпуль". Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу "красных". Игра состоится в Риме 2 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Лига чемпионов
1/2 финала
Ответный матч
"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 2:2 (1:1)
Голы: Киммих, 3 (0:1). Бензема, 11 (1:1). Бензема, 46 (2:1). Родригес, 63 (2:2).
"Реал": Навас, Васкес, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Ковачич (Каземиру, 73), Модрич, Кроос, Асенсио (Начо, 88), Криштиану Роналду, Бензема (Бэйл, 72).
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Родригес (Хави Мартинес, 84), Тиагу Алькантара, Толиссо (Вагнер, 74), Мюллер, Рибери, Левандовски.
Предупреждения: Модрич, 62. Васкес, 65. Варан, 88. Каземиру, 89.
Судья: Джюнейт Чакыр.
1 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Pablo_75
Dzhan1328 Зачем Миллера ставят в основу постоянно? Ну абсолютно нулевой игрок,который забивать может только в пустые ворота _________________ Он типа не забивака, а разыгрывающий, по фамилии Племейкер. Но согласен, что лучшие его годы - это лет шесть-восемь назад, а сейчас на вот этом уровне он уже не смотрится.
00:06
BayDin
Tim1980... По работе с судьями!
00:06
fifa_guru
Ливер должен выходить в финал. А там бы как в 2005 с Миланом... :)
00:04
Pablo_75
Arthas _______________ Я сразу признал, что пенальти на Суаресе выдуманный, и вообще из шести голов только один по-настоящему барселонский, в результате хорошего розыгрыша. Повезло чудовищно.
00:03
StingMan
Дааааа, судьи конечно любят мадрид....
00:01
За Арсеналий с децтва!))
Реалу надо на классико выставлять дубль.))
00:01
Pablo_75
А в общем надо сказать, что дев последние ЛЧ - очень зрелищные и результативные. В прошлой Реал с Баварией забили девять мячей, а до этого были Сити-Монако 6:6 и Барса-ПСЖ 6:5 по итогам двух матчей. В этом году нереально зажигает Ливерпуль. Реал-Юве был немыслимый спектакль. Сейчас тоже - адреналину на неделю, а ведь завтра ещё Рома-Ливерпуль. А ведь одно время говорили о ничейной смерти футбола, о том что буквально при 1:0 игра заканчивается. А оказалось всё не так...
00:00
Tim1980
РЕАЛ лучший в мире!!!!!!!!!!!!!
23:59 1 мая
fifa_guru
ну и избавляться надо от французского квазимодо. прямолинейный и жадный. не тянет фланг совсем уже. 6+2 в 32 играх это не уровень фланга в Баварии. У Видаля было столько же за 22 игры, а это опорник, и от того избавились
23:59 1 мая
За Арсеналий с децтва!))
Зарубы не должно быть. Реал объективно сильнее и Ливера и Ромы. Должны делать с большим запасом.)
23:59 1 мая
Dzhan1328
Зачем Миллера ставят в основу постоянно? Ну абсолютно нулевой игрок,который забивать может только в пустые ворота. У Баварии куча бабла и топовых игроков,зачем ставить такое днище в состав,которое не в состоянии сам себе организовать момент??? Самый переоцененный футболист в 21 веке.
23:59 1 мая
Доктор Айболит
Не люблю Байерн,но всё же играли они лучше!!!Думаю земеля Клоп переиграет Реал в финале!!
23:57 1 мая
LVA1
Pablo_75, мадридист и признаю, что Реал играл в обоих встречах хуже тупо по статистике, опять играли по счету и на нервах, хотя не знаю как Роналду при счете 2:1 не закончил все. Пенальти могло и не быть - там на линии штрафной, еще Чакыр мог ставить пенку и на Бензема, так что квиты. Всех мадридистов с 3им подряд финалом! C Ливером будет заруба.
23:57 1 мая
Arthas
Pablo_75 Всё-таки не понимаю мадридистов. Команда полтора тайма просто отбивалась, атаки не было вообще, гол - из ничего. И воображать, что Реал сыграл лучше Баварии... Вот мы всегда честно признаём, когда Барса играет хреново) Когда вы признаете? Не смешите меня, у вас в поражении все кроме Месси виноваты, это нормально? 6-1 с ПСЖ тоже комменты помню, как вы защищались. А так, что глоры Барсы, что глоры Мадрида-хамло сплошное
23:57 1 мая
Thomas_Boy_
Pablo_75 _____ "Бавария" четыре тайма возила "Реал" мордой по полю... ___________________ Реал с сильными командами - настоящий автобус, который забивает мусорные голы на ошибках противника. Но везёт им чудовищно. Такую ошибку вратаря даже во второй лиге не увидишь. _________ Ну видал я ошибки и покруче у вратарей... Сам в свое время гол с центра поля запустил. Но я-то - любитель все-таки, а тут профессионал... Подвел Ульрих, подвел. "Реал", как это ни печально, действительно играл по счету. И хоть общей итоговой победы больше достойна "Бавария", винить испанцев в том, что они стояли в своей штрафной не хочется.
23:55 1 мая
вояка
Сей момент много пеняют на судей .... но явно в сторону реала свистков всё же не было; предполагаемые пенали совсем хлипко выглядели, если бы их поставили. Ну а Нойер , наверное, пару телевизоров разбил со злости. Мелочей в таких играх быть просто не может, а тут ляп вратарский .... куча стопудовых моментов .... если в чемпе германии у левандовского в каждой игре по несколько выходов на вратаря тет-а-тет, то сегодня только раз ; и реализовывать надо кровь из носа. А мы все с нетерпением ждём второй полуфинал и финал.
23:54 1 мая
Pablo_75
Всё-таки не понимаю мадридистов. Команда полтора тайма просто отбивалась, атаки не было вообще, гол - из ничего. И воображать, что Реал сыграл лучше Баварии... Вот мы всегда честно признаём, когда Барса играет хреново)
23:52 1 мая
За Арсеналий с децтва!))
Немцы хороши, но Реал выиграл у них 6 матчей подряд!) Комментарии излишни.) Мадрид играл по счёту. И как и в матче с Юве стал заложником своей расхолаженности и преимущества в первой встрече. При этом Реал способен играть гораздо сильнее, чем сегодня. А немцы, пожалуй, выдали игру года для себя. Как тренер Хайнкесс сегодня был лучше ЗиЗу.
23:49 1 мая
Slim Taller
Так как Бавария сравняла счёт,заголовок будет:"Благодаря голу Хамеса Родригеса,Бавария ушла от поражения". Жаль,конечно,что прервалась шестиматчевая серия.
23:49 1 мая
Pablo_75
Thomas_Boy_ "Бавария" четыре тайма возила "Реал" мордой по полю... ___________________ Реал с сильными командами - настоящий автобус, который забивает мусорные голы на ошибках противника. Но везёт им чудовищно. Такую ошибку вратаря даже во второй лиге не увидишь.
23:48 1 мая
lokofanat
Бавария была достойна финала по игре, но подобные ошибки в полуфинале непростительны
23:48 1 мая
СереХа
hala madrid, пасаны.
23:48 1 мая
resifi
Реал с победой!!!!! Бавария,иди учись играть в футбол!!!!
23:46 1 мая
Мух
Финал будет интересным если только Реал проиграет...
23:46 1 мая
fifa_guru
Ульрайха в РФПЛ. самое место
23:46 1 мая
Pablo_75
Бавария всё-таки плохо играет наверху. Два десятка угловых - и НИЧЕГО. Ещё десяток навесов-прострелов Алабы - и НИЧЕГО. Голы получаются только после розыгрыша низом.
23:45 1 мая
СереХа
Реалушка родной
23:45 1 мая
Thomas_Boy_
"Бавария" четыре тайма возила "Реал" мордой по полю, но благодаря убогой реализации, своему вратарю, блистательной игре Наваса и судьям так его и не победила. Такое бывает. А матч был прекрасный. Надеюсь, финал будет не менее интересным.
23:45 1 мая
Slim Taller
Когда встречаются две лучшие команды,лёгких матчей не бывает.С победой,Мадрид!
23:44 1 мая
П_о_в_а_р_
Как развидеть этот ацтой? Пойду Амкар-Спартак пересмотрю...
23:44 1 мая