Юпп Хайнкес: "Матчи с "Реалом"? У меня хорошее предчувствие"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкесс в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" сказал, что ему нравится то, как мадридцы играют под руководством Зинедина Зидана. Также специалист сказал, что не может назвать фаворита в противостоянии команд из Мюнхена и Мадрида.

- Это полуфинал Лиги чемпионов, в строю остались только сильнейшие, - цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкесса. - "Ливерпуль" и "Рома" это клубы, выбившие двух фаворитов "Манчестер Сити" и "Барселону". Мы с уважением относимся ко всем клубам-соперникам и их игрокам.

- Кто остановит Роналду?

- У Криштиану невероятная карьера. Мы анализируем всех своих соперников, чтобы можно было их обыграть. У нас в составе есть Роберт Левандовски, забивший 38 голов, поэтому также нужно спрашивать, кто остановит и его?

В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким, как Йохан Кройффу и Марчело Липпи. Что касается Зинедина Зидана, то мне очень нравится, как "Реал" играет под его руководством.

Фаворитов назвать не могу, но предчувствие у меня хорошее.

Напомним, матч "Бавария" – "Реал" состоится в среду, 25 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.