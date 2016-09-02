17:06 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Яя Туре не вошел в заявку "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре не был включен в заявку команды на участие в Лиге чемпионов, сообщает клубная пресс-служба. По правилам УЕФА в общую заявку коллективов можно внести 17 легионеров, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола решил отказаться от услуг ивуарийца.

Вратари: Браво, Кабальеро.

Защитники: Санья, Компани, Сабалета, Коларов, Клиши, Стоунс, Отаменди.

Полузащитники: Фернанду, Гюндоган, Х. Навас, Де Брейне, Делф, Д. Сильва, Фернандинью.

Нападающие: Нолито, Агуэро, Стерлинг, Сане, Ихеаначо.

Напомним, что в 2010 году Туре покинул "Барселону" из-за несложившихся отношений с Гвардьолой.

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