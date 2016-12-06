Ян Фертонген: "Рад, что Алдервейрелд может сыграть с ЦСКА"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что рад возвращению в строй своего партнера Тоби Алдервейрелда.

– Очень рад, что Тоби Алдервейрелд вернулся в строй, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фертонгена. – Он отличный футболист и друг, но не я решаю, кто будет играть. Приятно видеть Тоби здоровым, как и всех остальных. Эрик Дайер тоже выступает здорово. Мне нравится играть в еврокубках. Конечно, я предпочитаю Лигу чемпионов. Сил на два матча в неделю у нас хватит, поэтому лучше играть два поединка, чем один.