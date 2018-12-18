Влашич вошел в команду группового турнира Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную группового турнира Лиги чемпионов. В нее вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football. Влашич в Лиге чемпионов провел 6 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Войчех Щенсны​ ("Ювентус", 33 очка) - Жорди Альба ("Барселона", 31), Леонардо Бонуччи ("Ювентус", 32), Николас Тальяфико ("Аякс", 30), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, 38), Карлос Солер ("Валенсия", 30), Никола Влашич (ЦСКА, 35), Дженгиз Юндер ("Рома", 34) - Мусса Марега ("Порту", 36), Роберт Левандовски ("Бавария", 46), Душан Тадич ("Аякс", 37).

Напомним, что ЦСКА занял последнее место в группе и не вышел в плей-офф.