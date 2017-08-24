Виталий Мутко: "ЦСКА – пример того, что должны делать клубы, а от Акинфеева другого и не ждали"

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что сомнений в выходе ЦСКА в групповой турнир Лиги чемпионов не было. По его словам, армейцы являются примером того, как должны работать футбольные клубы.

В среду в Москве ЦСКА победил "Янг Бойз" (2:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и по сумме двух игр пробился в групповой турнир. Таким образом красно-синие в пятый раз подряд выступят в Лиге чемпионов.

– Ура! ЦСКА – молодцы, я в них нисколько не сомневался. В целом все очень здорово и для России, и для футбола, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Плюс, это и вопрос экономики, потому что в Россию придут ресурсы. Стабильный клуб, который всегда ставит максимальные задачи и цели. ЦСКА – пример того, что должны делать клубы, и я думаю, что многие команды по этому пути идут. Когда есть клуб, вокруг него есть основа, есть болельщики.

Многолетняя стабильность связана с хорошей клубной организацией, социальной основой. Да, может что-то не получаться, вместе с болельщиками расстраиваются, делают выводы и идут дальше, так в мировом футболе и бывает – тогда у клуба, конечно, будет очень большая история. А у нас, порой, у некоторых клубов есть результат, и все сразу вокруг него танцуем, болельщики ходят, а как только теряется результат, команду сразу бросают.

Вчера было приятно смотреть игру. Матч проходил в непростых условиях – дождь сильный был. Самоотдача у игроков огромная. Ну и ЦСКА посильнее швейцарского клуба, опыта больше. На классе и опыте обыграли. Алан (Дзагоев) забил хороший гол, (Георгий) Щенников – молодец. В целом все хорошо и хочется, чтобы другие клубы поддержали.

Акинфеев не пропускает уже в четвертой встрече подряд в Лиге чемпионов? Считать рекорды у лучших игроков страны… Это игрок национальной сборной. Другого и не ждали.