Виталий Мутко: "ЦСКА досталась проходимая группа в Лиге чемпионов, "Ростову" будет сложнее"

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что ЦСКА досталась абсолютно проходимая группа в Лиге чемпионов, "Ростову" достались более серьезные соперники. ЦСКА попал в группу Е вместе с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако", "Ростов" в группе D сыграет с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.
– Жеребьевку обсуждать бессмысленно – на то она и жеребьевка; кто выпал, с тем и играть, – приводит ТАСС слова Мутко. – В Лиге чемпионов на стадии группового турнира слабых команд уже не бывает, эту аксиому нужно понимать. Но мне кажется, что у ЦСКА абсолютно проходимая группа: и по уровню, и по классу ЦСКА может на равных играть и с "Монако", и с "Тоттенхемом", и с "Байером". Армейцы – лидеры нашего футбола, чемпионы, думаю, ЦСКА по силам выйти из группы, хочется им этого пожелать.
"Ростову", на мой взгляд, задачу выхода из группы будет решить сложнее – все-таки два гранда "Бавария" и "Атлетико". Мы видим, в какой футбол они играют, "Ростову" с ними будет сложно. Что касается ПСВ – это голландский футбол, а "Аякс" они проходили, все возможно.
Но видя, как играет в последнее время "Ростов" – на каком желании, самоотдаче, хочется надеяться, что им удастся в этой подгруппе удачно выступить. С другой стороны, хочу сказать, что для болельщиков "Ростова" приезд "Баварии", "Атлетико", звезд мирового футбола – это праздник. Я бы не назвал группу "Ростова" группой смерти. Думаю, "Ростов" может бороться не только с ПСВ, но и с "Баварией", и с "Атлетико". Особенно дома.
Ботаникум
"Коняшкам" не впервой из группы-то не выходить. Да и "караси" им в Европах НЕ ПОМОЩНИКИ. А "Ростову" - просто УДАЧИ!!!
22:26 25 августа
mm1962
mm1962 Цска - 4 место в группе, Ростов может занять 3 место
22:01 25 августа
Паснаход
Лучше жевать, чем говорить.
21:55 25 августа
vitvk
Ларс,привет! Это ksevit...В домино ,наверное...
21:44 25 августа
Platinum1991
Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Ростову есть на кого МОЛИТЬСЯ! Курбан Бердыев самое ОНО - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Ростова! Медали! Кубки! Европа! То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!! Так что будьте УВЕРЕННЫ, что Курбан Бердыев сможет подготовить команду к играм в группе! У Ростова есть футбольный волшебник и он сможет СОТВОРИТЬ футбольное ЧУДО! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
21:42 25 августа
NickNo
Абсолютно нулевой ЦСКА из группы не выйдет
21:41 25 августа
vitvk
Michl! Наоборот,здорово!Там их Зенит с Краснодаром встретят,вынесут в одну калитку,они заплачут и уедут в Китай играть,а Мутко будет бегать и от радости хлопать в ладоши....
21:40 25 августа
Michl
Нельзя, чтобы ЦСКА и Ростов выходили из группы. Это же тогда в лиге УЕФА может оказаться Бавариия, Атлетико, Леверкузен, Тоттенхем. Взрослые в детском саду - это нечестно.
21:34 25 августа
Lars Berger
Наш пострел везде поспел... Есть вид спорта, где Леонтьич не знает расклад сил?!
21:30 25 августа
saiga
Не Министр НЕ Спорта и НЕ (руководитель Футбола России абсолютный дилетант в спорте и в футболе в частности. Гораздо сложнее будет именно ЦСКА, а "Ростов" по (синдрому новичка) может и проскочить минимум в Лигу Европы.
21:28 25 августа
vitvk
Самый главный знаток российского футбола сказал,что армейцы выйдут из группы,значит выйдут...в какую только дверь?А вот Бердыев с Ростовом должны грандов подрюкать!!!
21:24 25 августа