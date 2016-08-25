Виталий Мутко: "ЦСКА досталась проходимая группа в Лиге чемпионов, "Ростову" будет сложнее"

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что ЦСКА досталась абсолютно проходимая группа в Лиге чемпионов, "Ростову" достались более серьезные соперники. ЦСКА попал в группу Е вместе с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако", "Ростов" в группе D сыграет с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

– Жеребьевку обсуждать бессмысленно – на то она и жеребьевка; кто выпал, с тем и играть, – приводит ТАСС слова Мутко. – В Лиге чемпионов на стадии группового турнира слабых команд уже не бывает, эту аксиому нужно понимать. Но мне кажется, что у ЦСКА абсолютно проходимая группа: и по уровню, и по классу ЦСКА может на равных играть и с "Монако", и с "Тоттенхемом", и с "Байером". Армейцы – лидеры нашего футбола, чемпионы, думаю, ЦСКА по силам выйти из группы, хочется им этого пожелать.

"Ростову", на мой взгляд, задачу выхода из группы будет решить сложнее – все-таки два гранда "Бавария" и "Атлетико". Мы видим, в какой футбол они играют, "Ростову" с ними будет сложно. Что касается ПСВ – это голландский футбол, а "Аякс" они проходили, все возможно.

Но видя, как играет в последнее время "Ростов" – на каком желании, самоотдаче, хочется надеяться, что им удастся в этой подгруппе удачно выступить. С другой стороны, хочу сказать, что для болельщиков "Ростова" приезд "Баварии", "Атлетико", звезд мирового футбола – это праздник. Я бы не назвал группу "Ростова" группой смерти. Думаю, "Ростов" может бороться не только с ПСВ, но и с "Баварией", и с "Атлетико". Особенно дома.