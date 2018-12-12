"Виктория" обыграла "Рому" и вышла в Лигу Европы

"Виктория" победила "Рому" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Чешский клуб набрал 7 очков и занял третье место в группе G - он продолжит выступать в Лиге Европы. "Рома" с 9 баллами расположилась на второй строчке и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа G

"Виктория Пл" (Чехия) - "Рома" (Италия) - 2:1 (0:0)

Голы: Коваржик, 62 (1:0). Дженгиз Юндер, 68 (1:1). Хоры, 72 (2:1).

"Виктория Пл" (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Гавел, Прохазка, Коваржик, Копиц (Петржела, 71), Хрошовски, Чермак (Хоржава, 81), Хоры (Ржезничек, 87).

"Рома" (Италия): Миранте, Коларов, Маркано, Сантон (Флоренци, 75), Манолас, Пасторе (Дзаньоло, 60), Н`Зонзи (Пеллегрини, 80), Кристанте, Шик, Дженгиз Юндер, Клайверт.

Предупреждения: Лимберски, 22. Клайверт, 79. Пеллегрини, 89.

Удаление: Пеллегрини, 90+2.

Судья: Тэйлор (Англия).

12 декабря. Пльзень. Стадион "Дусан Арена".

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