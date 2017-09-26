Виктор Гончаренко: "Вероятность участия Фернандеса в игре с "Манчестер Юнайтед" очень высокая"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что главной задачей его команды в игре с "Манчестер Юнайтед" будет поиск слабого места соперника. Специалист считает, что есть большая вероятность выхода на поле защитника Мариу Фернандеса, который в субботу получил сотрясение головного мозга в игре с "Динамо".

– А сами что скажете о своей команде?

– У нас есть опыт и класс, – сказал Гончаренко. – Наша задача – найти слабые места у соперника, чтобы надавить на них. Знаю, что на матче соберутся болельщики, будет отличная поддержка. Команда сверхмотивирована, не нужно никого дополнительно готовить. Мы говорили о сильных сторонах "Манчестера", но с любым соперником можно изменить ход матча. Нам нужно искать свои шансы и как только болельщики почувствуют, что мы близки, тогда у нас должно многое получится.

– Слабые места у "МЮ" есть?

– Эта информация – для моей команды.

– Мариу Фернандес получил сотрясение в матче с "Динамо". Он сыграет?

– Этот футболист – настоящий боец. Вероятность его участия очень высокая. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.