23:40 7 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Васин сможет вернуться не раньше, чем в феврале"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2) прокомментировал восстановление защитника Виктора Васина

- Насколько верна информация, что возвращение Васина в строй задерживается? - вопрос корреспондента "СЭ".

- Мы сможем увидеть Васина в официальных матчах только в феврале. Почему? У каждого человека свой организм. У Васина именно так реагирует на такую травму. Он и первый разрыв крестообразной связки долго лечил. Сейчас Васин даже не начал индивидуально работать в команде. (Александр Рогулев)

Напомним, Васин получил тяжелую травму (разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава) 21 февраля 2018 года в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0).

ЦСКА - Рома

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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