Виктор Гончаренко: "В нашей группе будет два топ-клуба, но ЦСКА и играет для того, чтобы к нам приезжали такие команды"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (2:0) отметил, что серия нападающего команды Федора Чалова без голов рано или поздно прервется. Специалист подчеркнул, что у него нет предпочтений по соперникам в группе турнира.

– Что касается Чалова, то нужно понимать, что он попадает в игру команды и проделывает большой объем работы, – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Моменты есть – будет и реализация. На тренировках он смотрится хорошо.

Соперники? Мы сейчас в четвертой корзине. Когда-то были в первой, но занимали последнее место в группе. Давайте дождемся итогов жеребьевки. Понятно, что будет два топ-клуба, но мы и играем для того, чтобы на наш прекрасный стадион приезжали хорошие команды. С кем я бы хотел встретиться? Нет предпочтений, уже играл против многих команд? "Бавария"? Давайте дождемся и не будем загадывать.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"