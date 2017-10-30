Виктор Гончаренко: "Игроки ЦСКА перестали находить нестантартные решения на поле"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что игроки команды перестали находить нестандартные решения в игровых ситуациях, передает из Швейцарии спецкор "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Специалист в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" выразил надежду на то, что команда сможет вернуть былые кондиции до конца текущего года.

-ЦСКА испытывает проблемы с командами, которые играют в три защитника. Это совпадение или есть закономерность?.

-Все мы испытываем проблемы, когда команды обороняются глубоко, - сказал Гончаренко. - Можно поставить четыре защитника, а два крайних будут опускаться ниже, и уже получается шесть. В такие моменты надо играть быстрее, находить нестандартные решения на поле. Сейчас у нас это пропало. Надеемся найти креатив в этой осенне-зимней стадии.

Напомним, матч "Базель" – ЦСКА состоится 31 октября. Начало игры – 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.