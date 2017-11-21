Виктор Гончаренко: "Градус матча с "Бенфикой" будет высоким"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что невозможно заранее предсказать результат встречи. Он также добавил, что соперник поменял схему и теперь больше сосредоточен на обороне.

– Моуринью назвал "Бенфику" опаснейшим соперником в группе. Согласны? – вопрос Гончаренко.

– Футбол не всегда бывает логичен. "Бенфика" по потенциалу, по своему составу способна на большее, команда достаточно сильна. На бумаге португальцы занимают второе место, но предсказать результат заранее невозможно.

– По сравнению с первым матчем "Бенфика" поменяла схему. Она стала сильней?

– После тяжелого матча в Базеле "Бенфика" правда поменяла схему. Любое изменение схемы должно быть направлено на атаку или оборону. Если в предыдущей вариации "Бенфика" острее атаковала, то теперь сосредоточена больше на обороне. Но лицо португальцев сохраняется – владение мячом, игра в атаке.

– Что сильнее – мотивация "Бенфики", которая проиграла все матчи, или мотивация ЦСКА?

– Градус матча будет высоким. Более точно рассуждать на эту тему сможем только после матча. (Павел ГУРЕВИЧ)

Встреча ЦСКА – "Бенфика" пройдет завтра, 22 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.