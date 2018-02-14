Венсан Компани: "Базель" по игре немного похож на "Челси"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани после победы над "Базелем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) заявил, что швейцарская команда похожа на "Челси". Также он отметил, что из-за отсутствия мотивации во второй встрече результат может быть другим.

- Думаю, что это было немного сложно, так как там был мороз, - цитирует пресс-служба УЕФА Компани. - Из-за этих условий игра была сложной, но для первой игры плей-офф в Лиге чемпионов "Сити" хорошо себя зарекомендовал. "Базель" немного похож на "Челси". Мы показали, что сегодня были лучшей командой, и только из-за отсутствия мотивации или усилий мы не сможем показать то же самое в домашней игре.