Вайналдум получил травму лодыжки в игре с "Марибором"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум получил травму в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (3:0), сообщает официальный Твиттер клуба. Футболист был заменен еще в первом периоде.
После игры наставник клуба Юрген Клопп заявил, что у голландца опухла лодыжка, и выразил надежду, что повреждение окажется не очень серьезным.
В этом сезоне Вайналдум провел 15 игр за клуб, в которых забил один мяч.
An injury update on @GWijnaldum: https://t.co/gaYje8fm1M pic.twitter.com/o73fSqrpgn– Liverpool FC (@LFC) 1 ноября 2017 г.