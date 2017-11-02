Вайналдум получил травму лодыжки в игре с "Марибором"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум получил травму в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (3:0), сообщает официальный Твиттер клуба. Футболист был заменен еще в первом периоде.

После игры наставник клуба Юрген Клопп заявил, что у голландца опухла лодыжка, и выразил надежду, что повреждение окажется не очень серьезным.

В этом сезоне Вайналдум провел 15 игр за клуб, в которых забил один мяч.