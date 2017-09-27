Василий Березуцкий: "Молодые болельщики, наверное, думают, что мы с братом играли в команде лейтенантов"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" вспомнил очную встречу 2009 года, в которой армейцы на выезде сыграли с манкунианцами вничью (3:3). Игрок обороны считает, что в той игре соперник вышел на поле "немного расслабленным".

– Часто вспоминаю ту встречу? Только когда кто-то из знакомых напоминает, – цитирует официальный сайт ЦСКА Березуцкого. – Думаю, "МЮ" вышел на ту игру немного расслабленным, мы забили три гола и могли довести дело до победы. Интереснейший поединок, один из первых матчей в армейской карьере Леонида Слуцкого. Было весело.

– Расстроились, что не выиграли?

– 3:3 – все равно был очень неплохой результат для нас. Тогда, если не ошибаюсь, у "Манчестер Юнайтед" был отличный состав, даже суперсостав. Если бы кто-то сказал нам до игры, что мы так сыграем на "Олд Траффорде", реакция была бы: "О, как классно". Но поскольку все-таки вели в два мяча и в определенный момент не было даже никаких предпосылок, что "МЮ" отыграется, после финального свистка были смешанные чувства. Потом Зоран Тошич, который ранее выступал за "Манчестер", рассказывал, что зрители на домашней арене в концовке всегда гонят команду вперед, и мы это сполна прочувствовали на себе. "МЮ" поддавил нас очень сильно и отыгрался.

– Ваш гол как раз стал третьим в ворота "МЮ". Но болельщики чаще вспоминают даже не это, а то, как сразу после взятия ворот вы поцеловали эмблему клуба. Потрясающий жест.

– По поводу гола – был стандарт, и Красич сказал мне: "Иди вперед, сейчас забьешь". Ну я же не мог подвести сербского друга (улыбается). А поцелуй... Здесь, в ЦСКА, я уже 15 лет. Можно сказать, как футболист я здесь родился, вырос и, скорее всего, умру. Наверное, некоторые молодые болельщики думают, что мы с Лехой еще в команде лейтенантов играли (смеется). Смотрят нашу статистику матчей и удивляются, как такое может быть.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

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