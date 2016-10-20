Валерий Сарычев: "Защитники подвели Акинфеева в матче с "Монако"

Бывший вратарь СССР Валерий Сарычев выразил мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев хорошо провел матч группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1). По его словам, в антирекорде стража ворот армейцев виноват не он сам, а уровень российского футбола.

- Как оцените игру Акинфеева в матче ЦСКА с "Монако"?

- Выглядел очень хорошо, выручил несколько раз. Но не повезло, защитники подвели.

- В чем причины его черной серии?

- Штука неприятная, это может психологически немного расстраивать.

- Немного?

- Да. Потому что прервется серия, и люди найдут что-то еще для обсуждения. Надо просто держать свой уровень и играть так, как с "Монако". К тому же если брать глобально, то проблема не в Акинфееве, а в целом в уровне российского футбола, который не соответствует Лиге чемпионов. Даже наша лучшая команда который год показывает одни и те же результаты. Группа проходимая, матч с "Монако" был ключевым, но после этой ничьей выйти в плей-офф тяжело. (Сергей ЕГОРОВ)