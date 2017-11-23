Валерий Непомнящий: "Выступление ЦСКА в Лиге чемпионов можно признать успешным"

Российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" отметил, что с точки зрения атакаующих действий защитник ЦСКА Георгий Щенников уступает игроку "Кельна" Константину Раушу. Специалист также добавил, что выступление армейцев в Лиге чемпионов можно признать успешным.

– Щенников в этом сезоне забил в четыре раза больше, чем за всю карьеру. Сюрприз?

– Еще бы! Когда Жора дебютировал в ЦСКА, он тоже носился от флажка до флажка. С голами было туго, но все равно приносил немало пользы впереди. А потом вдруг забыл о подключениях, пасовал уже исключительно назад либо поперек. И ЦСКА напоминал птицу с одним крылом. Потому что все фланговые атаки шли через Мариу Фернандеса. Но сейчас Щенников здорово прибавил в понимании игры, обрел уверенность. Может и обостряющую передачу вырезать, и сам забить. Я за него очень рад.

– Он не слабее Рауша, которого Черчесов внезапно начал вызывать в сборную?

– Рауш – игровик. С точки зрения атакующих действий Жора ему пока уступает. Но если и дальше будет прогрессировать в таком темпе, думаю, тренерский штаб сборной обратит внимание на Щенникова.

– Теперь только крупная победа на "Олд Траффорд" гарантирует ЦСКА выход в плей-офф Лиги чемпионов. Утопия?

– Конечно. "Манчестер Юнайтед" слишком силен, а у ЦСКА огромные кадровые проблемы. Еще, как назло, не сыграют из-за дисквалификации Вернблум и Натхо.

– "Бенфике" по силам отнять очки у "Базеля"?

– Маловероятно. Португальцы в разобранном состоянии, не набрали ни одного очка. Разве что при своих болельщиках попробуют громко хлопнуть дверью… Но как бы не завершился последний тур, выступление армейцев в Лиге чемпионов можно признать успешным. Сейчас Гончаренко из ЦСКА выжимает максимум. (Александр КРУЖКОВ)

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