Валерий Масалитин: "Если ЦСКА дома отберет очки у "Реала" и "Ромы", то сможет рассчитывать на плей-офф Лиги чемпионов"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин – о предстоящем сегодня матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором армейцы примут "Реал" на стадионе "Лужники" (22.00 по Москве).

- "Реал" есть "Реал", он всегда фаворит, победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов, - говорит Масалитин. - В любом составе, в любое время там собраны квалифицированные игроки что на поле, что на скамейке. То, что не приехали некоторые основные футболисты (Бэйл и Марселу травмированы, Иско перенес операцию по удалению аппендицита, а Серхио Рамосу предоставлен отдых - Прим. "СЭ") не делает команду менее опасной.

- Как в таком случае остановить мадридцев?

- Армейцы только нащупывают свою игру. Видно, что у них слабая центральная зона. Защитники никак не разберутся между собой, и, естественно, опорный хавбек начинает теряться. Когда выходит Бистрович, ситуация немного улучшается. Когда выходит Бийол, то чувствуется, что опасность исходит именно из этой зоны.

- Какой результат вы сочтете для ЦСКА удачным?

- Хочу, чтобы ЦСКА одержал победу. Умом понимаю, что будет трудно это сделать. Может, сойдутся все звезды, и москвичи выиграют или сделают ничью. Влашич в последних встречах выглядит уставшим, Дзагоев пока не набрал оптимальную форму. Обляков с Ахметовым пытаются мяч держать, но не делают острых передач. Проблем хватает. Но если армейцы отберут очки в Москве у "Реала" и "Ромы", то у них появятся шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Самое главное, совладать с эмоциями, чтобы на первый план вышли мастерство и реализация. (Арман Мкртчян)