Валер Жермен: "Надеюсь, Акинфеев прервет свою серию, но позже"

Нападающий "Монако" Валер Жермен в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА пожелал вратарю армейцев Игорю Акинфееву прервать 39-матчевую серию в турнире, в которых голкипер пропускает, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Какие впечатления у вас от стадиона?

– Толком увидеть его не смогли. Сейчас познакомимся на тренировке. Мы уверены, что ЦСКА из-за новой арены постарается показатель себя в лучшем виде, для нас сложная игра будет.

– "Монако" называют самым русским клубом. Руководство напутствовало вас перед поездкой в Москву?

– Пока нет. Понимаем, что для них матч особенный. Мы игроки, для нас цена любой встречи три очка.

– Слышали о серии Акинфеева? Не боитесь, что ваша команда может прервать ее?

– Разумеется, выйдем побеждать. Искренне желаю, чтобы неудачная серия вратаря ЦСКА прервалась, но немного позже.