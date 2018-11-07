"Валенсия" без Черышева обыграла "Янг Бойз", Мина оформил дубль

"Валенсия" победила "Янг Бойз" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1). Дублем отметился нападающий Санти Мина.

"Валенсия" набрала 5 очков и поднялась второе место в группе H. "Янг Бойз" с 1 баллом занимают последнюю строчку.

Отметим, что российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не принимал участия в этой встрече. 27-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы, полученной 20 октября в игре 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1). Тогда сообщалось об ушибе, который легионер получил в столкновении с нападающим Артемом Дзюбой в октябрьской встрече за сборную России.

Лига чемпионов

Группа H

"Валенсия" (Испания) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:1 (2:1)

Голы: Мина, 14 (1:0). Ассале, 37 (1:1). Мина, 42 (2:1). Солер, 56 (3:1).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Кокелен, Кондогбья (Везу, 87), Солер, Родриго, Мина (Гамейро, 68), Гонсалу Гедеш (Торрес, 75).

"Янг Бойз" (Швейцария): фон Балльмоос, фон Берген, Бенито, Мбабу, Саного, Соу, Фасснахт (Нсаме, 61), Лаупер, Оаро (Эбишер, 75), Ассале, Нгамале (Сулеймани, 46).

Предупреждения: Нгамале, 18. Мина, 22. Хосе Гайя, 30. Мбабу, 35. Бенито, 38. Лаупер, 57. фон Берген, 68. Солер, 81.

Удаление: Саного, 77.

Судья: Ковач (Румыния).

07 ноября. Валенсия. Стадион "Месталья".

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