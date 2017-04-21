Вадим Васильев: "Монако" не боится "Ювентуса"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что его клуб не боится "Ювентуса", с которым предстоит сыграть в 1/2 финала Лиги чемпионов. Также он отметил, что туринский коллектив стал сильнее, чем 2 года назад, когда монегаски с ними играли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- На данном этапе просто не может быть простого жребия, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - С "Ювентусом" будет трудно. Два года назад "Юве" уже был большой командой, а сейчас стал еще сильнее. Однако нынешний состав "Монако" не имеет границ, он молод и никого не боится.

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