Вадим Васильев: "Если ЦСКА будет играть так же, как с "Монако", то никуда не выйдет"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в интервью "СЭ" отметил, что его команда ожидала лучшей игры от ЦСКА в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, если армейцы продолжат играть так, как делали это в среду, то не смогут рассчитывать даже на выход в Лигу Европы. Красно-синие уступили в этом поединке со счетом 0:3.

– Жардим на послематчевой пресс-конференции произвел впечатление абсолютно довольного всем происшедшим человека. А вы можете сказать, что это был лучший матч "Монако" в этом сезоне?

– Один из лучших – точно. Возможно, и лучший.

– Ожидали ли от ЦСКА другого уровня сопротивления после московского матча?

– Видели, что ЦСКА находится в… (Задумывается, подбирая наиболее корректное слово.) трудной форме. Но ожидали, что сопротивление окажет с большей интенсивностью.

– Если бы единственный голевой момент ЦСКА, когда в середине первого тайма при счете 1:0 Страндберг выходил один на один, завершился голом, – это, по-вашему, могло изменить ход матча?

– Не думаю. Безусловно, у ЦСКА была возможность забить гол. Так же, как и у "Монако", – забить больше мячей. Думаю, гипотетическое число голов – оценочная категория. Но по тому, как складывался матч, по настрою, интенсивности и качеству игры наша победа заслуженна.

– Теперь ставите цель занять именно первое место в группе? С большой долей вероятности соперник по 1/8 финала окажется легче.

– Во-первых, мы еще не вышли ни с первого, ни со второго места. Прекрасно отдаем себе в этом отчет. Надо приложить еще много усилий, чтобы попасть в плей-офф. Но, безусловно, будем стараться добиться максимума. А максимум – это выход с первого места.

– А какая задача вообще стоит перед "Монако" в этой Лиге чемпионов?

– В этом сезоне цели нами вообще ставятся достаточно высокие. В чемпионате Франции – подняться по крайней мере на одно место (то есть с третьего на второе. – Прим. И.Р.). В Лиге чемпионов – выйти в плей-офф. Дальше загадывать трудно, потому что вы понимаете уровень потенциальных соперников. Так что сейчас это не предмет разговора. И мы очень хотим в этом сезоне или ближайшее время выиграть какой-нибудь Кубок. Достаточно долгое время "Монако" ничего не выигрывал.

– ЦСКА, по-вашему, имеет какие-то шансы на выход хотя бы в Лигу Европы?

– Если будут играть так, как вчера, – то нет. (Игорь РАБИНЕР)