В "Ростове" надеются, что Джанаев сыграет с ПСВ

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после гостевого матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что команда рассчитывает достойно провести игру заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ на имеющемся запасе прочности, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, команда вынужденно дозирует нагрузки игроков. Данильянц также выразил надежду на то, что в Голландии помочь команде сможет голкипер Сослан Джанаев.

– Игра в Эйндховене – матч года?

– Скажем так, он событийный. Это не только игра уровня Лиги чемпионов, но и игра за перспективу евровесны.

– Как вы расставляли приоритеты, готовя игроков на последние игры?

– Мы исходили не из того, что какой-то соперник сильнее или слабее. Мы понимали, что 4 игры подряд за 10 дней сыграть не удастся, особенно после такого выплеска эмоций, как с "Баварией". Надо было дать какую-нибудь паузу, и этой паузой для большинства игроков стал матч с "Уралом". Мы рассчитываем, что на имеющемся запасе прочности сможем мобилизоваться и потерпеть две игры – сегодняшнюю, и с ПСВ. Нагрузки дозировали как могли, в частности варьировали даже, кто сыграет один тайм, кто два.

– Эта ротация сильно повлияла на эффективность контратак?

– Если бы в наших фирменных контратаках был Полоз, и не было бы утомления у Бухарова, они бы не "захлебывались", и гораздо чаще доводились бы до логического завершения.

– Как состояние Джанаева?

– Джанаев не был готов на сегодняшний матч, но мы надеемся, что он сыграет в Эйндховене.

– Какой отдых вы дадите команде зимой?

– Команда получит три недели отдыха, будем собираться в начале января.