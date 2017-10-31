Унаи Эмери: "Неймар внимателен при видеоразборах"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Андерлехта" отметил, что Неймар сидит на первом ряду при видеоразборах. По словам наставника, все футболисты знают, как важны тактические занятия.

- Неймар внимателен при всех видеоразборах, - приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери. - Он сидит на первом ряду, да и вообще все футболисты знают, как важны тактические занятия. Если бы я не проводил их с ними, они просили бы меня об этом сами. Настолько велико их значение. Это часть современного футбола.