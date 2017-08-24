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22:16 | Футбол — Лига чемпионов

Унаи Эмери: "Цель "ПСЖ" - первое место в группе"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери доволен жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. Парижане оказались в одной группе с "Баварией", "Андерлехтом" и "Селтиком".

– Я доволен жеребьевкой, – цитирует AFP Эмери. – Мы хотим стать первыми в группе, и это нам по силам. "Бавария" очень сильна. Мы с ней будем фаворитами. Но есть еще две команды, которые готовы преподнести сюрприз. "Селтик" очень опасен дома. Это клуб с богатой историей. "Андерлехт" мы очень уважаем. Но при всем уважении к соперникам мы должны становиться первыми.

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