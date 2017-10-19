УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча АПОЭЛ - "Боруссия"

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов АПОЭЛ - "Боруссия" (1:1), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 17 октября на Кипре. Мера наказания станет известна 16 ноября.

Хозяева поля будут наказаны за: использование болельщиками пиротехники, бросание на поле предметов, недостаточно хорошую организацию матча и блокирование болельщиками лестничных проходов.

К немецкому клубу предъявлены обвинения только за использование болельщиками пиротехники.