12:04 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча АПОЭЛ - "Боруссия"


УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов АПОЭЛ - "Боруссия" (1:1), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 17 октября на Кипре. Мера наказания станет известна 16 ноября. 

Хозяева поля будут наказаны за: использование болельщиками пиротехники, бросание на поле предметов, недостаточно хорошую организацию матча и блокирование болельщиками лестничных проходов. 

К немецкому клубу предъявлены обвинения только за использование болельщиками пиротехники. 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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