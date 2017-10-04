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11:28 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" за расизм в матче Юношеской лиги с "Ливерпулем"

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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 2-го тура Юношеской лиги с "Ливерпулем" (2:1) за расизм, информирует официальный сайт организации. Московский клуб может быть наказан за расистские высказывания болельщиков (кричалки про обезьян).

 
Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 1:1. Баннер болельщиков &quot;Спартака&quot; - &quot;УЕФА - мафия&quot;.УЕФА опять открыл дело против "Спартака". Что грозит красно-белым?

Решение о наказании контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА будет принято 19 октября.

Напомним, что "Ливерпуль" подал жалобу в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых.

Ранее УЕФА также открыл дело в отношении основной команды "Спартака" по итогам матча с "Ливерпулем" (1:1) за несогласованный банер и скандирования, использование болельщиками команды пиротехники, а также блокировку доступа на трибуны. После окончания встречи издание Globo сообщило, что фанаты москвичей якобы издавали звуки, имитирующие обезьян, когда с мячом находился нападающий английского клуба Садио Мане. Однако позже его партнер по команде Филиппе Коутинью заявил, что ничего подобного не слышал. УЕФА также не отреагировал на данную информацию.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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old grumbler

Ха-ха-ха и люди этого клуба что то про Зенит говорили плохое а сами то сами.... по уши в д....

12:08