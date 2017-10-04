УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" за расизм в матче Юношеской лиги с "Ливерпулем"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 2-го тура Юношеской лиги с "Ливерпулем" (2:1) за расизм, информирует официальный сайт организации. Московский клуб может быть наказан за расистские высказывания болельщиков (кричалки про обезьян).
Решение о наказании контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА будет принято 19 октября.
Напомним, что "Ливерпуль" подал жалобу в УЕФА на то, что 18-летний форвард команды Бобби Адеканье подвергся расизму со стороны болельщиков красно-белых.
Ранее УЕФА также открыл дело в отношении основной команды "Спартака" по итогам матча с "Ливерпулем" (1:1) за несогласованный банер и скандирования, использование болельщиками команды пиротехники, а также блокировку доступа на трибуны. После окончания встречи издание Globo сообщило, что фанаты москвичей якобы издавали звуки, имитирующие обезьян, когда с мячом находился нападающий английского клуба Садио Мане. Однако позже его партнер по команде Филиппе Коутинью заявил, что ничего подобного не слышал. УЕФА также не отреагировал на данную информацию.
old grumbler
Ха-ха-ха и люди этого клуба что то про Зенит говорили плохое а сами то сами.... по уши в д....
12:08