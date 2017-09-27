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01:52 | Футбол — Лига чемпионов

Globo: Мане стал жертвой расизма в матче "Спартак" - "Ливерпуль"

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Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане подвергся расистским оскорблениям во время матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Спартака" (1:1), сообщает Globo. Со стороны поклонников красно-белых были слышны звуки обезьян в тот момент, когда форвард прикасался к мячу.

После гола в ворота "Спартака", который забил Филиппе Коутинью, Мане обратился к фанатам столичного клуба с просьбой прекратить провокации. Болельщики на это не отреагировали и во время замены Мане на Старриджа продолжили оскорблять футболиста.

Филиппе Коутинью: "Я не слышал расизма в адрес Мане"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Да они сами обезьяны, их фундук специально из зоопарка завез. Для антуража.

02:00