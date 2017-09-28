"Ливерпуль" подал жалобу на расизм со стороны фанатов "Спартака" в Юношеской лиге УЕФА

"Ливерпуль" отправил жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матча Юношеской лиги УЕФА со "Спартаком" (1:2), утверждает Mirror. "Красные" считают, что 18-летний голландский нападающий Бобби Адеканье стал жертвой расистских оскорблений со стороны российских фанатов. Отмечается, что на игрока оказывалось давление, когда он выходил на замену и вводил мяч из-за боковой линии.

Напомним, что ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении основного состава "Спартака" по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) за пиротехнику, несогласованный баннер и речевки.

УЕФА опять открыл дело против "Спартака". Что грозит красно-белым?