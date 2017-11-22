УЕФА оштрафовал ЦСКА на 18 тысяч евро

По итогам матча группового турнира Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА (1:2) российский клуб оштрафован на 18 тысяч евро, информирует пресс-служба УЕФА. Контрольно-дисциплинарный комитет организации принял соответствующее решение в связи с проникновением болельщиков армейцев на поле по ходу матча, а также за использование пиротехники.

Кроме того, фанаты ЦСКА были обвинены в вывешивании несогласованного баннера, но в итоге УЕФА не стал применять санкций к клубу по этому делу.