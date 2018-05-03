УЕФА: "Аккредитации на финал Лиги чемпионов выдаются не по национальному признаку"

УЕФА прокомментировал ситуацию вокруг аккредитации журналистов на финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов, которые пройдут в Киеве 24 и 26 мая этого года.

"СЭ" направил в УЕФА запрос, попросив уточнить, брали ли власти Украины обязательство предоставить свободный доступ всем футбольным журналистам, собирающимся освещать финалы, и выдвигал ли сам УЕФА требования к организаторам матчей предоставить на них доступ всем представителям СМИ.

Повод для запроса возник не на ровном месте: появилась информация, что российским журналистам могут запретить въезд на территорию Украины, даже если они получат аккредитацию на игру "Реал" - "Ливерпуль".

Вот что нам ответили в Ньоне:

"УЕФА отвечает за аккредитацию СМИ на финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут в Киеве.

Как обычно, аккредитации выдаются на основании запросов, а не по национальному признаку, вне зависимости от местонахождения СМИ и без учета того, где журналист недавно побывал.

Однако вопрос въезда на территорию Украины находится в введении соответствующих органов власти. Поэтому у нас нет комментариев по этому поводу". (Александр БОБРОВ)

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