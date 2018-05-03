16:42 | Футбол — Лига чемпионов

УЕФА: "Аккредитации на финал Лиги чемпионов выдаются не по национальному признаку"

Кубок победителей Лиги чемпионов. Фото AFP
Кубок победителей Лиги чемпионов. Фото AFP

УЕФА прокомментировал ситуацию вокруг аккредитации журналистов на финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов, которые пройдут в Киеве 24 и 26 мая этого года.

"СЭ" направил в УЕФА запрос, попросив уточнить, брали ли власти Украины обязательство предоставить свободный доступ всем футбольным журналистам, собирающимся освещать финалы, и выдвигал ли сам УЕФА требования к организаторам матчей предоставить на них доступ всем представителям СМИ.

Повод для запроса возник не на ровном месте: появилась информация, что российским журналистам могут запретить въезд на территорию Украины, даже если они получат аккредитацию на игру "Реал" - "Ливерпуль".

Вот что нам ответили в Ньоне:

"УЕФА отвечает за аккредитацию СМИ на финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут в Киеве.

Как обычно, аккредитации выдаются на основании запросов, а не по национальному признаку, вне зависимости от местонахождения СМИ и без учета того, где журналист недавно побывал.

Однако вопрос въезда на территорию Украины находится в введении соответствующих органов власти. Поэтому у нас нет комментариев по этому поводу". (Александр БОБРОВ)

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