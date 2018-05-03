14:31 | Футбол — Лига чемпионов

Цены в отелях Киева на день финала Лиги чемпионов превышают 500 тысяч рублей за номер

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В день финала Лиги чемпионов цены на проживание отелей в Киеве резко выросли. По сравнению с обычными выходными цены на проживание 26 мая в гостиницах столицы Украины выросли в 10-20 раз в зависимости от категории отеля. В некоторых из них стоимость номера превышает 500 тысяч рублей.

К тому же за специализированных сайтах по бронированию отелей количество свободных номером стремительно сокращается из-за повышенного спроса со стороны болельщиков, желающих посетить финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

а койка в шестиместном номере - полторы тысячи рублей, например.

14:53

shpasic

вот ради интереса посмотрел цены через один известный поисковик - цены в 500+ тысяч рублей представлены для апартаментов площадью в 350 кв. м.

14:51

denromanov

3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://fitclicks.online/public/5167713741468822

14:35

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