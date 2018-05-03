Цены в отелях Киева на день финала Лиги чемпионов превышают 500 тысяч рублей за номер

В день финала Лиги чемпионов цены на проживание отелей в Киеве резко выросли. По сравнению с обычными выходными цены на проживание 26 мая в гостиницах столицы Украины выросли в 10-20 раз в зависимости от категории отеля. В некоторых из них стоимость номера превышает 500 тысяч рублей.

К тому же за специализированных сайтах по бронированию отелей количество свободных номером стремительно сокращается из-за повышенного спроса со стороны болельщиков, желающих посетить финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".