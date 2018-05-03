Цены в отелях Киева на день финала Лиги чемпионов превышают 500 тысяч рублей за номер

В день финала Лиги чемпионов цены на проживание отелей в Киеве резко выросли. По сравнению с обычными выходными цены на проживание 26 мая в гостиницах столицы Украины выросли в 10-20 раз в зависимости от категории отеля. В некоторых из них стоимость номера превышает 500 тысяч рублей.
К тому же за специализированных сайтах по бронированию отелей количество свободных номером стремительно сокращается из-за повышенного спроса со стороны болельщиков, желающих посетить финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".
shpasic
а койка в шестиместном номере - полторы тысячи рублей, например.
14:53
shpasic
вот ради интереса посмотрел цены через один известный поисковик - цены в 500+ тысяч рублей представлены для апартаментов площадью в 350 кв. м.
14:51
denromanov
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://fitclicks.online/public/5167713741468822
14:35