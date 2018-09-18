Тренер "Янг Бойз": "Для великих игроков "МЮ" искусственное поле не должно быть проблемой"

Главный тренер "Янг Бойз" Херардо Сеоане ответил на жалобы коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португалец ранее заявил, что в матче Лиги чемпионов в Швейцарии искусственный газон будет большим преимуществом для "Янг Бойз".

– Мы в любом случае не можем поменять поле, – цитирует AFP Сеоане. – Понятно, что команда, которая не привыкла играть на искусственном газоне, должна адаптироваться. Но футболисты "МЮ" обладают достаточным качеством, чтобы играть на таком поле. Для великих игроков это не проблема. К тому же они тренировались уже на нем.