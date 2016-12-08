Томас Тухель: "Вайглю еще рано играть за "Реал"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель выразил мнение, что ошибки, допущенные полузащитником Юлианом Вайглем в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2), говорят о том, что ему рано выступать за "Королевский клуб". Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в состав мадридского клуба.

- В этом матче Вайгль допускал нелепые ошибки, которые ему не присущи, - приводит Bernabeu Digital слова Тухеля. – Поэтому я могу сказать, что он еще не готов играть за "Реал". Чтобы выступать в составе этого клуба, ему необходимо выйти на определенный уровень.