13:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Томас Тухель: "Вайглю еще рано играть за "Реал"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель выразил мнение, что ошибки, допущенные полузащитником Юлианом Вайглем в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2), говорят о том, что ему рано выступать за "Королевский клуб". Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в состав мадридского клуба.

- В этом матче Вайгль допускал нелепые ошибки, которые ему не присущи, - приводит Bernabeu Digital слова Тухеля. – Поэтому я могу сказать, что он еще не готов играть за "Реал". Чтобы выступать в составе этого клуба, ему необходимо выйти на определенный уровень.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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