Таварес – о матче со "Спартаком": "Марибор" сделает все, чтобы стартовать в Лиге чемпионов с победы"

Нападающий "Марибора" Маркос Таварес в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" подчеркнул, что команда нацелена на победу. По словам форварда, на данный момент они ждут информации о встрече красно-белых с "Рубином" (1:0).

– Мы стремились к выходу в групповой этап Лиги чемпионов, нам предстоит сыграть в самом крупном клубном турнире, – приводит Sportklub.si. слова Тавареса. – Спартак"? Мы ждем информации об их матче с "Рубином". Мы намерены выйти на поле с огромным желанием. Вместе с болельщиками "Марибор" сделает все, чтобы с победы начать выступление в Лиге чемпионов.

Напомним, что матч "Марибор" – "Спартак" состоится 13 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.