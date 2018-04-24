Стивен Джеррард: "Главные козыри "Ливерпуля" - скорость, мобильность, прессинг"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" назвал преимущества английской команды. По его мнению, "красные" смогут высоким темпом вывести римлян из состояния комфорта.

- Думаю, "Ливерпуль" начнет на "Энфилде" в высоком темпе и очень постарается играть быстро, чтобы вывести "Рому" из зоны комфорта, - цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда. - Стиль "Ромы" и вообще итальянская манера - более техничные, команды играют на другой скорости, тогда как главные козыри "Ливерпуля" - скорость, мобильность, передвижения в высочайшем темпе, прессинг.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.