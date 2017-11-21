"Спартак" сыграет с "Марибором" без Ещенко, Глушаков и Самедов – в запасе

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (начало игры – в 20.00). В заявку на встречу не вошел защитник Андрей Ещенко, полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин и Александр Самедов начнут матч на скамейке запасных.
В субботу Ещенко и Глушаков не доиграли матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" из-за травм.
Защитник Георгий Джикия пропускает встречу из-за дисквалификации.
"Спартак": Селихов – Петкович, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернанду, Пашалич, Попов – Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Боккетти, Глушаков, Самедов, Зобнин, Мельгарехо, Педро Роша.
Опрос
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Андрей Ещенко
- Марибор
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия
- Марко Петкович
- Марио Пашалич
- Педро Роша
pahom-17
состав боевой...и не надо стонать...во втором выйдут Зоба и индеец..
19:07
Millwall82
Петкович топчик!!!)))))
19:04
lr4k
Сильвербой Это что за состав??????????? Каррера ебнулся совсем?????? Мы решили слить эту игру???????? 18:58......................... А что тут не так? Состав при имеющихся травмах и дисквах очень даже на победу
19:00
Jean4
Шапками решили словенцев закидать? Ну, ну =)
18:59
Фили
состав какой то не лигочемпионский
18:58
Сильвербой
Это что за состав??????????? Каррера ебнулся совсем?????? Мы решили слить эту игру????????
18:58
Azamat_81
Значит победят!
18:54