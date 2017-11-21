"Спартак" сыграет с "Марибором" без Ещенко, Глушаков и Самедов – в запасе

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (начало игры – в 20.00). В заявку на встречу не вошел защитник Андрей Ещенко, полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин и Александр Самедов начнут матч на скамейке запасных.

В субботу Ещенко и Глушаков не доиграли матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" из-за травм.

Защитник Георгий Джикия пропускает встречу из-за дисквалификации.

"Спартак": Селихов – Петкович, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернанду, Пашалич, Попов – Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Боккетти, Глушаков, Самедов, Зобнин, Мельгарехо, Педро Роша.

Трансляция матча "Спартак" – "Марибор"