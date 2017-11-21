18:51 | Футбол — Лига чемпионов

"Спартак" сыграет с "Марибором" без Ещенко, Глушаков и Самедов – в запасе

7

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (начало игры – в 20.00). В заявку на встречу не вошел защитник Андрей Ещенко, полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин и Александр Самедов начнут матч на скамейке запасных.

В субботу Ещенко и Глушаков не доиграли матч 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" из-за травм. 

Защитник Георгий Джикия пропускает встречу из-за дисквалификации.

"Спартак": СелиховПеткович, Кутепов, Таски, КомбаровФернанду, Пашалич, ПоповПромес, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Боккетти, Глушаков, Самедов, Зобнин, Мельгарехо, Педро Роша.

Трансляция матча "Спартак" – "Марибор"

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов "Спартак" - "Марибор"?
голосовать
7
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

pahom-17

состав боевой...и не надо стонать...во втором выйдут Зоба и индеец..

19:07

Millwall82

Петкович топчик!!!)))))

19:04

lr4k

Сильвербой Это что за состав??????????? Каррера ебнулся совсем?????? Мы решили слить эту игру???????? 18:58......................... А что тут не так? Состав при имеющихся травмах и дисквах очень даже на победу

19:00

Jean4

Шапками решили словенцев закидать? Ну, ну =)

18:59

Фили

состав какой то не лигочемпионский

18:58

Сильвербой

Это что за состав??????????? Каррера ебнулся совсем?????? Мы решили слить эту игру????????

18:58

Azamat_81

Значит победят!

18:54