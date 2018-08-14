Денис Мацуев: "Спартаку" не нужно зацикливаться на победе 1:0 или 2:1. Это опасно"

Знаменитый пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев поделился с "СЭ" своими мыслями накануне ответного матча отборочного раунда Лиги Чемпионов между красно-белыми и ПАОК (первая игра – 2:3). Мацуев отметил, что встреча в Греции вызвала обеспокоенность, но в то же время выразил уверенность в успешном для москвичей исходе.

- Все прекрасно понимают степень ответственности, возложенной на "Спартак". На кону – выход в следующий отборочный раунд. Понятно, что, несмотря на поражение на выезде, счет относительно устраивает спартаковцев, но сам ход встречи в Греции вызвал беспокойство, - сказал Мацуев. - Наша команда не смогла удержать преимущество в два мяча и не выстояла под натиском фанатов ПАОК на их поле.

Тем не менее, в московском матче все начнется с чистого листа, красно-белым не нужно зацикливаться на победе с определенным счетом, 1:0 или 2:1. Гораздо важнее грамотно подготовиться к игре тактически, определиться, как вести себя, если появится преимущество в счете, чтобы не растерять его, как в первой игре. "Спартак" должен проходить ПАОК, других вариантов нет.

Уверен, тренерский штаб определит подходящий состав и план на игру для достижения этой цели. Нас ждет очень эмоциональный матч, болельщики любят такие. Надеюсь, что все обернется удачно? и красно-белые продолжат свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов. (Иван ТОРОПЦЕВ)

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)