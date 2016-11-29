Слуцкий и ЦСКА покинут Лондон сразу после матча с "Тоттенхэмом"

Как стало известно "СЭ", ЦСКА намерен улететь из Лондона сразу после окончания встречи 6-го тура Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", которая состоится 7 декабря. Армейцы не собираются оставаться в столице Великобритании на более долгий срок. Чартер запланирован так, чтобы команда прибыла в аэропорт сразу после игры на "Уэмбли".

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