20:04 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Слуцкий и ЦСКА покинут Лондон сразу после матча с "Тоттенхэмом"

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Как стало известно "СЭ", ЦСКА намерен улететь из Лондона сразу после окончания встречи 6-го тура Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", которая состоится 7 декабря. Армейцы не собираются оставаться в столице Великобритании на более долгий срок. Чартер запланирован так, чтобы команда прибыла в аэропорт сразу после игры на "Уэмбли".

В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе //
После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку //
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Обломился прощальный ужин. А мы тут его куда только не отправили. :)

20:20

Русский

Новость, достойная ПЕРВОЙ полосы СЭ!!! ))))))))))))))))

20:14

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