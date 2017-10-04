Скаут "Эвертона": "Не увидел на матче "молодежки" "Спартака" расизма"

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров был на матче молодежных команд "Спартака" и "Ливерпуля" в рамках Юношеской лиги УЕФА.

– Я сидел на трибуне, где располагается ложа прессы, – говорит Кучеров. – Ничего там не слышал, кроме болельщицких выкриков за "Спартак". Люди больше радовались Стивену Джеррарду. Правда, на 80-й минуте я ушел. Может, это в конце игры было? Но во всяком случае, могу сказать, что я своими ушами не слышал и глазами не видел. Все было по-спортивному.

Сегодня официальный сайт УЕФА сообщил об открытии дисциплинарного дела в отношении "Спартака" по итогам матча 2-го тура Юношеской лиги с "Ливерпулем" (2:1) за расизм. Московский клуб может быть наказан за расистские высказывания болельщиков. (Сергей ЕГОРОВ)​

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