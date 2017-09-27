Шандор Варга: "У ЦСКА есть реальная возможность обыграть "МЮ"

Известный агент Шандор Варга считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов может тактически превзойти наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Вместе с тем, он признал, что не может выделить у английской команды слабые места.

- ЦСКА, убежден, детально разобрал атаку соперника, - сказал Варга. - Армейцы находятся в хороших руках, и у них, считаю, даже есть шанс обыграть "МЮ".

– Обыграть?!

– Да. Почему нет? На бумаге "МЮ" гораздо сильнее. Но за счет тактики Гончаренко и командных взаимодействий можно взять три очка.

– Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью?

– Да. У него светлая голова.

– Но есть ли у этого "МЮ" слабые места в принципе?

– Навскидку назвать не могу. Мощная команда.

– Как же тогда ЦСКА победит? Вы сами себе не противоречите?

– Нет. Наверное, девять из десяти матчей между этими соперниками выиграет "МЮ". Но вот в среду у москвичей есть реальная возможность взять три очка.

– Рискнете дать прогноз?

– Поставлю на ЦСКА: победа со счетом 2:1. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полная версия интервью Шандора Варги

Жозе Моуринью: "Это самый сильный ЦСКА на моей памяти"

Виктор Гончаренко: "Самый сильный ЦСКА? Моуринью польстил"