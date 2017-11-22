"Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем", уступая после первого тайма 0:3

"Севилья" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3), уступая со счетом 0:3 после первых 45 минут встречи.

В первом тайме у "красных" отличились Роберту Фирмину (дважды) и Садио Мане (с передачи Фирмину). После перерыва в составе хозяев дубль оформил Виссам Бен Йеддер. Ничью испанской команде уже в добавленное время принес Гвидо Писарро.

Ранее в этой группе "Спартак" и "Марибор" сыграли вничью – 1:1.

В 6-м туре, 6 декабря, "Ливерпуль" примет "Спартак", а "Севилья" на выезде сыграет с "Марибором".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа Е

"Севилья" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 3:3 (0:3)

Голы: Роберту Фирмину, 2 (0:1). Мане, 22 (0:2). Роберту Фирмину, 30 (0:3). Бен Йеддер, 51 (1:3). Бен Йеддер, 60 - с пенальти (2:3). Писарро, 90+3 (3:3).

"Севилья": Рико, Меркадо, Гайс, Лангле, Эскудеро, Н`Зонзи (Васкес, 46), Банега, Писарро, Сарабия, Бен Йеддер (Корреа, 81), Нолито (Муриэль, 73).

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Клаван, Морено (Милнер, 63), Вайналдум, Хендерсон, Филиппе Коутинью (Эмре Джан, 63), Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Роберту Фирмину, Мане.

Предупреждения: Морено, 38. Банега, 45. Меркадо, 54. Хендерсон, 68. Эмре Джан, 82.

Судья: Брих (Германия).

21 ноября. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.

Трансляция матча "Севилья" – "Ливерпуль" // Турнирные таблицы Лиги чемпионов