"Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем", уступая после первого тайма 0:3

"Севилья" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3), уступая со счетом 0:3 после первых 45 минут встречи.
В первом тайме у "красных" отличились Роберту Фирмину (дважды) и Садио Мане (с передачи Фирмину). После перерыва в составе хозяев дубль оформил Виссам Бен Йеддер. Ничью испанской команде уже в добавленное время принес Гвидо Писарро.
Ранее в этой группе "Спартак" и "Марибор" сыграли вничью – 1:1.
В 6-м туре, 6 декабря, "Ливерпуль" примет "Спартак", а "Севилья" на выезде сыграет с "Марибором".
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа Е
"Севилья" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 3:3 (0:3)
Голы: Роберту Фирмину, 2 (0:1). Мане, 22 (0:2). Роберту Фирмину, 30 (0:3). Бен Йеддер, 51 (1:3). Бен Йеддер, 60 - с пенальти (2:3). Писарро, 90+3 (3:3).
"Севилья": Рико, Меркадо, Гайс, Лангле, Эскудеро, Н`Зонзи (Васкес, 46), Банега, Писарро, Сарабия, Бен Йеддер (Корреа, 81), Нолито (Муриэль, 73).
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Клаван, Морено (Милнер, 63), Вайналдум, Хендерсон, Филиппе Коутинью (Эмре Джан, 63), Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Роберту Фирмину, Мане.
Предупреждения: Морено, 38. Банега, 45. Меркадо, 54. Хендерсон, 68. Эмре Джан, 82.
Судья: Брих (Германия).
21 ноября. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.
Трансляция матча "Севилья" – "Ливерпуль" // Турнирные таблицы Лиги чемпионов
¡Gol de Sevilla! Guido Pizarro logra un empate agonico frente al Liverpool despues de ir perdiendo 0-3. pic.twitter.com/4onBgL1lGf– Rodo (@_r0d0) 21 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
Avon151281
Если выиграем у Ливера,значит достойны плова ЛЧ.Нормальный расклад,я считаю.
01:13
Avon151281
Да хрен ли тут считать.В ЛЕ мы,Леня все порешал.
01:09
Pablo_75
azmon Самоё смешное что эти потерянные 4 очка с Марибор ом вообще ничего не решают. Прибавьте эти 4 очка к текущим 6 очкам Спартака. Получим 10. Все равно надо было бы набирать очки с Ливерпулем. __________ Но ничьей бы хватило. А вот сегодняшние два очка - да, вообще ничего не решают. Чудо севильское...
01:07
azmon
Также Спартак имеет шансы не только выйти в плейофф но и занять в группе первое место. Если при выигрыше Спартака, севилья не выиграет в мариборе
01:06
Pablo_75
Нефилим Если Спартак выиграет у Ливера, Ливер будет все равно выше по разнице забитых и пропущенных за счет разносов Марибора. ______________ Сто раз уже все разобрались - личные встречи. Любая победа Спартака - это 1/8.
01:05
Новоуепинни
Avon151281 Новоуепинни...Ну да,Порту Лейпциг вообще сила,минимум полуфинал 00:53 ------------------------ Порту - шлак, а Лейпциг намного мощнее и поросят, и тем более коней
01:01
azmon
Самоё смешное что эти потерянные 4 очка с Марибор ом вообще ничего не решают. Прибавьте эти 4 очка к текущим 6 очкам Спартака. Получим 10. Все равно надо было бы набирать очки с Ливерпулем.
01:01
azmon
Нефилим учи матчасть. Если Спартак выиграет Ливерпуль будет выше в таблице по личным встречам. Все в руках Спартака.
00:58
Нефилим
Все, спасибо, понял. Значит, если победят Ливер - выйдут? Прикольно)
00:57
resifi
wilde________+100500
00:57
Нефилим
Кто подскажет - тут что учитывается при равенстве очков? Личные встречи, победы, или забитые мячи?
00:56
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Нефилим /////В ЛЧ при равенстве очков- первый показатель личные встречи.
00:56
Генри Морган
2Нефилим Если Спартак выиграет у Ливера, Ливер будет все равно выше по разнице забитых и пропущенных за счет разносов Марибора. _____________________________________________________________________________________________________________ Не будет. При равенстве очков в любом турнире UEFA в первую очередь учитываются личные встречи. А потом - всё остальное. Учите матчасть.
00:56
OuksNeizbezhen
Да успокойтесь уже, этот гол Марибора ровным счетом не изменил ничего. Как нужно было побеждать Ливерпуль, так и осталось. Вот если б Марибор выиграл, тогда...
00:54
Нефилим
Если Спартак выиграет у Ливера, Ливер будет все равно выше по разнице забитых и пропущенных за счет разносов Марибора.
00:53
Avon151281
Новоуепинни...Ну да,Порту Лейпциг вообще сила,минимум полуфинал
00:53
вояка
Сказочный матч !!! Спасибо обеим командам. В первом тайме ливер играл .... а на второй тайм вышли академики с тросточками. А севильцы как птица феникс .... одним словом - сказка !!!
00:52
Boleijj protiv
Когда Марибор забивал, надо было начинать драку с болелами Спартака, убивать их к черту.
00:52
Boleijj protiv
Убей Спартак, Ливерпуль, размаж это свиную мразь.
00:51
HAZELSAMARA
Новый шанс для спартачья после мариборщины.
00:49
Новоуепинни
Так-то походу у коней и мяса - самые донные группы. Кроме МЮ - он типа великан над карликами. Остальные - кто бы ни вышел в плов, всем хана сразу
00:49
Генри Морган
Чё тут думать?) У "Спартак" появился реальный шанс! Просто надо сильно сыграть! Вдруг, всё же, выгорит.)
00:49
zoostation
GoaLapagosS ОТЛИЧНАЯ ИГРА. НЕ ПОПАЛ НА ОТКРЫТИЕ И ПО ТЕЛЕКУ ТОЖ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ГЛЯНУТЬ СПАРТАЧКА, ТОЛЬКО ДОП ВРЕМЯ - КАК РАЗ КАДА ПРОПУСТИЛ СМ/// Не расстраивайся, ты немного потерял. Игра была так себе.
00:48
wilde
даже не надо надежду питать о продолжении лиги чемпионов в плей-офф... Федун четко сказал - в морг, т.е в Лигу Европы... значит туда. Не для ЛЧ Федун футболистов покупал неужели не понятно?
00:48
azmon
К черту Марибор. Теперь все зависит от Спартака. Верим!
00:46
ZoSo
А вот теперь подумайте, что останется от Спартака на Энфилде? Сейчас Ливер унижен похлеще чем Спам с Марибором )
00:46
Bobr6927
да уж...день-то сегодня какой
00:46
GoaLapagosS
ОТЛИЧНАЯ ИГРА. НЕ ПОПАЛ НА ОТКРЫТИЕ И ПО ТЕЛЕКУ ТОЖ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ГЛЯНУТЬ СПАРТАЧКА, ТОЛЬКО ДОП ВРЕМЯ - КАК РАЗ КАДА ПРОПУСТИЛ СМ. НО ВЕЧЕР С ПИВАСОМ И КЛАССНЫМ ФУТБИКОМ НЕ ПРОПАЛ.
00:46
Новоуепинни
Клопп - редкий лох. Ни одну свою команду не может сбалансировать, они всегда выигранные матчи упускают. Хоть 2:0, хоть 3:0. Просто лох в квадрате. Не удивлюсь, если и спартачку с такой дырявой обороной сольет и в плов не выйдет. Вот смеху будет
00:46
Izmegul
никакого профессионализма. Отправьте в Испанию Горлуковича
00:44