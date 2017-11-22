00:39 | Футбол — Лига чемпионов

"Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем", уступая после первого тайма 0:3

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"Севилья" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3), уступая со счетом 0:3 после первых 45 минут встречи.

В первом тайме у "красных" отличились Роберту Фирмину (дважды) и Садио Мане (с передачи Фирмину). После перерыва в составе хозяев дубль оформил Виссам Бен ЙеддерНичью испанской команде уже в добавленное время принес Гвидо Писарро.

Ранее в этой группе "Спартак" и "Марибор" сыграли вничью – 1:1.

В 6-м туре, 6 декабря, "Ливерпуль" примет "Спартак", а "Севилья" на выезде сыграет с "Марибором".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа Е

"Севилья" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 3:3 (0:3)

Голы: Роберту Фирмину, 2 (0:1). Мане, 22 (0:2). Роберту Фирмину, 30 (0:3). Бен Йеддер, 51 (1:3). Бен Йеддер, 60 - с пенальти (2:3). Писарро, 90+3 (3:3).

"Севилья": Рико, Меркадо, Гайс, Лангле, Эскудеро, Н`Зонзи (Васкес, 46), Банега, Писарро, Сарабия, Бен Йеддер (Корреа, 81), Нолито (Муриэль, 73).

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Клаван, Морено (Милнер, 63), Вайналдум, Хендерсон, Филиппе Коутинью (Эмре Джан, 63), Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Роберту Фирмину, Мане.

Предупреждения: Морено, 38. Банега, 45. Меркадо, 54. Хендерсон, 68. Эмре Джан, 82.

Судья: Брих (Германия).

21 ноября. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.

Трансляция матча "Севилья" – "Ливерпуль" // Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Севилья - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/​

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (33)
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Avon151281

Если выиграем у Ливера,значит достойны плова ЛЧ.Нормальный расклад,я считаю.

01:13

Avon151281

Да хрен ли тут считать.В ЛЕ мы,Леня все порешал.

01:09

Pablo_75

azmon Самоё смешное что эти потерянные 4 очка с Марибор ом вообще ничего не решают. Прибавьте эти 4 очка к текущим 6 очкам Спартака. Получим 10. Все равно надо было бы набирать очки с Ливерпулем. __________ Но ничьей бы хватило. А вот сегодняшние два очка - да, вообще ничего не решают. Чудо севильское...

01:07

azmon

Также Спартак имеет шансы не только выйти в плейофф но и занять в группе первое место. Если при выигрыше Спартака, севилья не выиграет в мариборе

01:06

Pablo_75

Нефилим Если Спартак выиграет у Ливера, Ливер будет все равно выше по разнице забитых и пропущенных за счет разносов Марибора. ______________ Сто раз уже все разобрались - личные встречи. Любая победа Спартака - это 1/8.

01:05

Новоуепинни

Avon151281 Новоуепинни...Ну да,Порту Лейпциг вообще сила,минимум полуфинал 00:53 ------------------------ Порту - шлак, а Лейпциг намного мощнее и поросят, и тем более коней

01:01

azmon

Самоё смешное что эти потерянные 4 очка с Марибор ом вообще ничего не решают. Прибавьте эти 4 очка к текущим 6 очкам Спартака. Получим 10. Все равно надо было бы набирать очки с Ливерпулем.

01:01

azmon

Нефилим учи матчасть. Если Спартак выиграет Ливерпуль будет выше в таблице по личным встречам. Все в руках Спартака.

00:58

Нефилим

Все, спасибо, понял. Значит, если победят Ливер - выйдут? Прикольно)

00:57

resifi

wilde________+100500

00:57

Нефилим

Кто подскажет - тут что учитывается при равенстве очков? Личные встречи, победы, или забитые мячи?

00:56

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Нефилим /////В ЛЧ при равенстве очков- первый показатель личные встречи.

00:56

Генри Морган

2Нефилим Если Спартак выиграет у Ливера, Ливер будет все равно выше по разнице забитых и пропущенных за счет разносов Марибора. _____________________________________________________________________________________________________________ Не будет. При равенстве очков в любом турнире UEFA в первую очередь учитываются личные встречи. А потом - всё остальное. Учите матчасть.

00:56

OuksNeizbezhen

Да успокойтесь уже, этот гол Марибора ровным счетом не изменил ничего. Как нужно было побеждать Ливерпуль, так и осталось. Вот если б Марибор выиграл, тогда...

00:54

Нефилим

Если Спартак выиграет у Ливера, Ливер будет все равно выше по разнице забитых и пропущенных за счет разносов Марибора.

00:53

Avon151281

Новоуепинни...Ну да,Порту Лейпциг вообще сила,минимум полуфинал

00:53

вояка

Сказочный матч !!! Спасибо обеим командам. В первом тайме ливер играл .... а на второй тайм вышли академики с тросточками. А севильцы как птица феникс .... одним словом - сказка !!!

00:52

Boleijj protiv

Когда Марибор забивал, надо было начинать драку с болелами Спартака, убивать их к черту.

00:52

Boleijj protiv

Убей Спартак, Ливерпуль, размаж это свиную мразь.

00:51

HAZELSAMARA

Новый шанс для спартачья после мариборщины.

00:49

Новоуепинни

Так-то походу у коней и мяса - самые донные группы. Кроме МЮ - он типа великан над карликами. Остальные - кто бы ни вышел в плов, всем хана сразу

00:49

Генри Морган

Чё тут думать?) У "Спартак" появился реальный шанс! Просто надо сильно сыграть! Вдруг, всё же, выгорит.)

00:49

zoostation

GoaLapagosS ОТЛИЧНАЯ ИГРА. НЕ ПОПАЛ НА ОТКРЫТИЕ И ПО ТЕЛЕКУ ТОЖ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ГЛЯНУТЬ СПАРТАЧКА, ТОЛЬКО ДОП ВРЕМЯ - КАК РАЗ КАДА ПРОПУСТИЛ СМ/// Не расстраивайся, ты немного потерял. Игра была так себе.

00:48

wilde

даже не надо надежду питать о продолжении лиги чемпионов в плей-офф... Федун четко сказал - в морг, т.е в Лигу Европы... значит туда. Не для ЛЧ Федун футболистов покупал неужели не понятно?

00:48

azmon

К черту Марибор. Теперь все зависит от Спартака. Верим!

00:46

ZoSo

А вот теперь подумайте, что останется от Спартака на Энфилде? Сейчас Ливер унижен похлеще чем Спам с Марибором )

00:46

Bobr6927

да уж...день-то сегодня какой

00:46

GoaLapagosS

ОТЛИЧНАЯ ИГРА. НЕ ПОПАЛ НА ОТКРЫТИЕ И ПО ТЕЛЕКУ ТОЖ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ГЛЯНУТЬ СПАРТАЧКА, ТОЛЬКО ДОП ВРЕМЯ - КАК РАЗ КАДА ПРОПУСТИЛ СМ. НО ВЕЧЕР С ПИВАСОМ И КЛАССНЫМ ФУТБИКОМ НЕ ПРОПАЛ.

00:46

Новоуепинни

Клопп - редкий лох. Ни одну свою команду не может сбалансировать, они всегда выигранные матчи упускают. Хоть 2:0, хоть 3:0. Просто лох в квадрате. Не удивлюсь, если и спартачку с такой дырявой обороной сольет и в плов не выйдет. Вот смеху будет

00:46

Izmegul

никакого профессионализма. Отправьте в Испанию Горлуковича

00:44