Серж Гнабри: "Игра будет сложной. "Ливерпуль" - очень хорошая команда"

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцам предстоит сыграть с "Ливерпулем".

- Я в предвкушении, - приводит пресс-служба клуба слова Гнабри. - В прошлом году я играл против "Ливерпуля" в составе "Хоффенхайма". Там была отличная атмосфера. Нам не удалось добиться хорошего результата, надеюсь, что в этот раз будет лучше. Игра будет сложной. "Ливерпуль" - очень хорошая команда.

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

Все результаты жеребьевки - здесь.