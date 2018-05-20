Серхио Рамос: "Победа в Лиге чемпионов будет означать, что наша команда определила целую эпоху"

Капитан и защитник "Реала" Серхио Рамос выразил мнение, что победа в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" будет означать нечто большее, чем просто успех в очередном турнире. Решающий матч пройдет 26 мая в Киеве.

- Футбол движется так быстро, что у тебя не хватает времени насладиться каждым моментом, - цитирует Marca Рамоса. - Мы вкладываем свои сердце и душу в каждый турнир, в котором играем. За это мы были вознаграждены еще одним финалом Лиги чемпионов, и я надеюсь, сможем выиграть его. Это будет означать не просто очередную победу, а то, что наша команда определила целую эпоху.

Напомним, "Реал", действующий победитель Лиги чемпионов, выиграл два розыгрыша турнира подряд, чего до него не удавалось ни одной команде.