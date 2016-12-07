Сергей Ребров: "Нельзя все валить на судью. Удаления - это проблема "Бешикташа"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа" (6:0) отметил, что соперник не заслуживал столь крупного поражения. По его словам, удаление защитника Андреаса Бека в середине первого тайма никак не повлияло на игру.

- Прежде всего хотел бы высказать слова признательности тренеру "Бешикташа": его команда сегодня не заслуживала такого поражения, - приводит matchday.ua слова Реброва. - Но произошло то, что произошло. Мы дисциплинированно сыграли как в обороне, так и атаке, удачно выходили в контратаки. Я говорю сейчас о первом тайме, потому что о второй половине встречи, думаю, вообще нет смысла что-то говорить. Удаления - это проблема "Бешикташа". А наши ребята выполняли на поле то, что мы от них требовали. За счет наших действий в первом тайме мы сумели забить несколько мячей, имели преимущество при игре на контратаках, которое и хорошо использовали. Еще до удаления.

- Как прокомментируете судейство в сегодняшнем матче?

- Никак не могу прокомментировать. Не считаю, что одно удаление должно ломать игру команды, которая выступает в Лиге чемпионов и ставит перед собой турнирные задачи. Да, была показана красная карточка, но я не считаю, что судья ошибся, вынося такое решение. С моей позиции, от кромки поля, было видно, что игрок "Бешикташа" подставлялся под Гонсалеса. Безусловно, чтобы объективно оценивать этот эпизод, нужно посмотреть его видеоповторы, но, в любом случае, одно удаление не должно ломать команду, которая претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ну и потом, до этого удаления счет был 1:0 в пользу "Динамо". Так что не нужно все сваливать на судью.