Сергей Карасев: "Не могли слышать одним ухом после матча "Бешикташ" – "Лейпциг"

Главный судья матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Бешикташем" и "Лейпцигом" Сергей Карасев (2:0) остался доволен работой бригады арбитров. По его словам, у рефери не возникало проблем по ходу встречи.

– Этот матч стоит особняком по антуражу и атмосфере. Мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения, – сказал Карасев в эфире программы "Свисток". – Непросто было всем участникам встречи. И во время перерыва, и после мы не могли слышать ухом, которое было свободно от микрофона. Наверное, это впервые в нашей карьере.

Общался ли с нами Вернер, который попросил замену? Нет. Мы были удивлены, потому что казалось, что у него нет повреждения. И вдруг в какой-то момент замена. Через несколько дней мы прочитали информацию о том, что замена не связана с травмой.

Не было никакого риска, когда на стадионе пропало электричество. На арене есть дополнительный источник питания. Это впервые в моей карьере, но больше не случилось ничего необычного.

Удивительно, что игра не возобновлялась 10-12 минут. Мы с делегатом встречи приняли решение сделать паузу. Как отработали? Можем быть довольны, потому что к нам не было претензий. Действовали на своем уровне. Проблем не возникало.