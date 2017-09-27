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22:18 | Футбол — Лига чемпионов

Сергей Хусаинов: "Какой пенальти?! Мхитарян упал так же, как Дзагоев с Хабаровском"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: никакого пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" не было. 

- Никакого пенальти не было! - подчеркнул Хусаинов. - Щенников сыграл в мяч. А потом Мхитарян, перешагивая его, упал. Так вставай и иди дальше! Грубейшая ошибка судьи! Так что квалификации не хватает не только нашим арбитрам… Нда. Мне этот эпизод, кстати, напомнил матч ЦСКВ с Хабаровском. Помните. Там Дзагоев тоже упал в чужой штрафной и заработал пенальти, которого не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlafy

Хусаинов... Известная судейская ш...а.

22:36

serzheo

Это вам не согаз, да, московитые?....

22:32

майор99

Только швед не бывал в Хабаровске, чтобы увидеть Дзагу и его падение

22:28