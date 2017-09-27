Сергей Хусаинов: "Какой пенальти?! Мхитарян упал так же, как Дзагоев с Хабаровском"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: никакого пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" не было.
- Никакого пенальти не было! - подчеркнул Хусаинов. - Щенников сыграл в мяч. А потом Мхитарян, перешагивая его, упал. Так вставай и иди дальше! Грубейшая ошибка судьи! Так что квалификации не хватает не только нашим арбитрам… Нда. Мне этот эпизод, кстати, напомнил матч ЦСКВ с Хабаровском. Помните. Там Дзагоев тоже упал в чужой штрафной и заработал пенальти, которого не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
GIF-Г⚽Л! @ManUtd#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 0:2 19' Антони Марсьяль (пенальти) @AnthonyMartial pic.twitter.com/KNsWC60hqz– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?
Vlafy
Хусаинов... Известная судейская ш...а.
22:36
serzheo
Это вам не согаз, да, московитые?....
22:32
майор99
Только швед не бывал в Хабаровске, чтобы увидеть Дзагу и его падение
22:28