Сергей Хусаинов: "Какой пенальти?! Мхитарян упал так же, как Дзагоев с Хабаровском"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: никакого пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" не было.

- Никакого пенальти не было! - подчеркнул Хусаинов. - Щенников сыграл в мяч. А потом Мхитарян, перешагивая его, упал. Так вставай и иди дальше! Грубейшая ошибка судьи! Так что квалификации не хватает не только нашим арбитрам… Нда. Мне этот эпизод, кстати, напомнил матч ЦСКВ с Хабаровском. Помните. Там Дзагоев тоже упал в чужой штрафной и заработал пенальти, которого не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"